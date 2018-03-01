المهرجان الدولي لسينما التحريك في دورته 17 بمكناس يكرم مجموعة من الشخصيات النسائية البارزة ﻿

تنعقد الدورة السابعة عشر للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس، وذلك من 16 إلى 21 مارس 2018، من تنظيم مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس.

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تنعقد الدورة السابعة عشر للمهرجان الدولي لسينما التحريك بمكناس، وذلك من 16 إلى 21 مارس 2018، من تنظيم مؤسسة عائشة بشراكة مع المعهد الفرنسي بمكناس.

وتقوم هذه الدورة السابعة عشر بتكريم المرأة في سينما التحريك، بحيث يستضيف المهرجان مجموعة من الشخصيات النسائية البارزة على المستوى الدولي، بكل من المغرب، كندا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا.

وقد تضاعف هذه السنة عدد ورشات التكوين من أجل تمكين المزيد من الطلبة المغاربة من الاستفادة من خبرة وتجربة المهنيين الشهيرين في مجال سينما التحريك.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على أفضل المشاريع ودعمها، ومكافأتها من خلال ثلاث مسابقات، جائزة عائشة الكبرى لسينما التحريك التي تشجع المواهب الشابة، و مسابقة الافلام الطويلة، وأيضا مسابقة الأفلام القصيرة.