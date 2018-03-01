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بتاريــخ : 7 مارس 2018 / 02:24 آخر مستجدات وتطورات قضية الراقي مصعب.. وهاموقف الزوجة ديالو من الاغتصاب والتحرش ..تفاصيل مثيرة | مجتمع
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قامت زوجة الراقي المغربي '' مصعب التوزي'' بزيارته اليوم في سجن عكاشة لأول مرة منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي .

شوف تيفي

قامت زوجة الراقي المغربي '' مصعب التوزي'' بزيارته اليوم في سجن عكاشة لأول مرة منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي .

وعلمت قناة '' شوف تيفي'' من بعض المصادر المقربة أن زوجة مصعب قامت بزيارته اليوم برفقة والدته، حيث وجدتاه في حالة صحية ونفسية مستقرة.

كما صرح نفس المصدر أن زوجة الراقي مصعب تساند زوجها في محنته عكس ما خرج به بعض الرقاة مضيفا أنه رغم حالتها الصحية السيئة التي تمر بها هذه الأيام بسبب شهور حملها الأولى إلا أنها تحملت مشقة الوقوف لساعات طويلة لزيارة زوجها الذي أكد لها براءته ووعدها بالخروج في أقرب الأجال.

ويشار إلى أن مجموعة من الرقاة من المقربين من الراقي مصعب قد قاموا بتغيير المحامي الذي وكلوه يوم اعتقاله بمحام آخر أكفأ منه ويثقون في قدراته حسب قولهم.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مستجدات الراقي الزوجة الاغتصاب والتحرش

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