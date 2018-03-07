بالصورة.. العثماني يتقرب من الفرق و المجموعات البرلمانية ﻿

في إطار تقوية التواصل والتشاور مع الفرق والمجموعات البرلمانية بالمؤسسة التشريعية،استقبل رئيس الحكومة الثلاثاء 6 مارس 2018، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

شـــوف تيفي

في إطار تقوية التواصل والتشاور مع الفرق والمجموعات البرلمانية بالمؤسسة التشريعية،استقبل رئيس الحكومة الثلاثاء 6 مارس 2018، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ورئيستي ورؤساء فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلالي للوحدة والتعادلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.

ويأتي هذا اللقاء ،حسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' على عزم الحكومة للدعوة إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لتدارس مشاريع النصوص القانونية الجاهزة ذات الأثر الهام على تنافسية الاقتصاد الوطني وعلى تثمين العنصر البشري الوطني، خاصة مشروع القانون المتعلق بالكتاب الخامس لمدونة التجارة، ومشروع القانون المتعلق بالتكوين المستمر، وكذا مقترحات القوانين .

الجاهزة والتي سبق للحكومة أن أبدت استعدادها للتفاعل الإيجابي معها