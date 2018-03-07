بالصورة : هـــاذشي بزاف.. بنت الستاتي رجعات للرابور حليوة ﻿

في الوقت الذي يستعد فيه فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي لإطلاق أغنية وطنية بمناسبة التاسع مارس الجاري،عادت ابنته إلهام العرباوي لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت

''شوف تيفي''

في الوقت الذي يستعد فيه فنان الأغنية الشعبية عبد العزيز الستاتي لإطلاق أغنية وطنية بمناسبة التاسع مارس الجاري،عادت ابنته إلهام العرباوي لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت قبل قليل من يومه الثلاثاء صورة جديدة رفقة ''حبيبها'' الرابور حليوة عبر حسابها بالانستغرام.

الصورة ،أكدت من خلالها ابنة الستاتي من طليقته ،إلهام العرباوي على عودة الدفئ لعلاقتها مع الرابور حليوة بعدما انفصلا سابقا.

وظهرت ابنة الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي في الصور تمسك بيد صديقها ''حليوة''، وهو ما جعل العديد من متابعيها يتفاعلون بكثافة.