 في سابقة من نوعها.. هاشكون غادي يحضر لمحاكمة بوعشرين يوم 8 مارس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس معاهم وشرملات راسها | مجتمع

نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس

هكذا تفاعل وزير التربية الوطنية مع مصرع أستاذ بسبب السيول الجارفة بمنطقة نائية بأزيلال | حوادث و حقوق

هكذا تفاعل وزير التربية الوطنية مع مصرع أستاذ بسبب السيول الجارفة بمنطقة نائية بأزيلال

فتاة تلقي بنفسها في مياه وادي أم الربيع بخنيفرة وأنباء عن انتحارها | حوادث و حقوق

فتاة تلقي بنفسها في مياه وادي أم الربيع بخنيفرة وأنباء عن انتحارها

بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه | دولي

بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه

المهرجان الدولي لسينما التحريك في دورته 17 بمكناس يكرم مجموعة من الشخصيات النسائية البارزة | ثقافة و فنون

المهرجان الدولي لسينما التحريك في دورته 17 بمكناس يكرم مجموعة من الشخصيات النسائية البارزة

ترامب يتلقى ضربة موجعة | دولي

ترامب يتلقى ضربة موجعة

آخر مستجدات وتطورات قضية الراقي مصعب.. وهاموقف الزوجة ديالو من الاغتصاب والتحرش ..تفاصيل مثيرة | مجتمع

آخر مستجدات وتطورات قضية الراقي مصعب.. وهاموقف الزوجة ديالو من الاغتصاب والتحرش ..تفاصيل مثيرة

بالصورة.. العثماني يتقرب من الفرق و المجموعات البرلمانية | بوليتيك

بالصورة.. العثماني يتقرب من الفرق و المجموعات البرلمانية

بالصورة : هـــاذشي بزاف.. بنت الستاتي رجعات للرابور حليوة | مجتمع

بالصورة : هـــاذشي بزاف.. بنت الستاتي رجعات للرابور حليوة

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

في سابقة من نوعها.. هاشكون غادي يحضر لمحاكمة بوعشرين يوم 8 مارس

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 23:58 في سابقة من نوعها.. هاشكون غادي يحضر لمحاكمة بوعشرين يوم 8 مارس | صحافة
في سابقة من نوعها.. هاشكون غادي يحضر لمحاكمة بوعشرين يوم 8 مارس
تستعد مجموعة من وسائل الإعلام الدولية للحضور إلى المغرب لتغطية أطوار الجلسة الأولى من محاكمة توفيق بوعشرين أمام غرف الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم غد الخميس.

شوف تيفي

 

تستعد مجموعة من وسائل الإعلام الدولية للحضور إلى المغرب لتغطية أطوار الجلسة الأولى من محاكمة توفيق بوعشرين أمام غرف الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم غد الخميس.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن بعض الصحف تبحث عن مترجمين لمرافقتها خلال أطوار المحاكمة، لهدف ترجمة ما سيأتي على لسان الصحافي توفيق بوعشرين والمشتكيات المفترضات.

هذا وتحظى قضية بوعشرين باهتمام حقوقي وإعلامي كبير منذ اعتقاله من مقر الجريدة مساء الجمعة 23 فبراير المنصرم وتوجيه تهم جنائية ثقيلة إليه.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بوعشرين محاكمة المغرب محاكمة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصور..سعد المجرد سهران مع فتاة مشهورة وزوينة بزاف بباريس | صحافة

مثير وبالصور..سعد المجرد سهران مع فتاة مشهورة وزوينة بزاف بباريس

نعيمة الحروري تؤكد شكايتها ضد بوعشرين و تكشف تفاصيل جديدة | صحافة

نعيمة الحروري تؤكد شكايتها ضد بوعشرين و تكشف تفاصيل جديدة

عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع المعتقل | صحافة

عـــاجل.. شوفو أشنو حصلو عند بوعشرين فسجن عين برجة بالدارالبيضاء و هكذا ردت إدارة السجن على دفاع المعتقل

طنجة تحتضن الدورة الرابعة من ملتقى البوغاز للإعلام | صحافة

طنجة تحتضن الدورة الرابعة من ملتقى البوغاز للإعلام

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

وقفة مع ابن مدينة وجدة الذي اختار العناية بجمال المرأة (فيديو) | خارج البلاطو
منذ 13 دقيقة

وقفة مع ابن مدينة وجدة الذي اختار العناية بجمال المرأة (فيديو)

بالفيديو..شوفو المعاناة..صرخة أب مغربي عايش تحت القطرة بسلا و دارو مهددة بالانهيار | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو المعاناة..صرخة أب مغربي عايش تحت القطرة بسلا و دارو مهددة بالانهيار

بالفيديو..شاب من أسرة ميسورة لبس النقاب و دخل يشفر بنكة بفاس | شوف الصحافة

بالفيديو..شاب من أسرة ميسورة لبس النقاب و دخل يشفر بنكة بفاس

النقابة الوطنية لموظفي وزارة الأسرة يحتجون ضد وزيرتهم بسيمة الحقاوي بالرباط | خارج البلاطو

النقابة الوطنية لموظفي وزارة الأسرة يحتجون ضد وزيرتهم ''بسيمة الحقاوي'' بالرباط

﻿

آخر المستجدات

نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس معاهم وشرملات راسها | مجتمع
منذ 51 دقيقة

نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس

هكذا تفاعل وزير التربية الوطنية مع مصرع أستاذ بسبب السيول الجارفة بمنطقة نائية بأزيلال | حوادث و حقوق

هكذا تفاعل وزير التربية الوطنية مع مصرع أستاذ بسبب السيول الجارفة بمنطقة نائية بأزيلال

فتاة تلقي بنفسها في مياه وادي أم الربيع بخنيفرة وأنباء عن انتحارها | حوادث و حقوق

فتاة تلقي بنفسها في مياه وادي أم الربيع بخنيفرة وأنباء عن انتحارها

بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه | دولي

بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.