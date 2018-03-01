في سابقة من نوعها.. هاشكون غادي يحضر لمحاكمة بوعشرين يوم 8 مارس ﻿

تستعد مجموعة من وسائل الإعلام الدولية للحضور إلى المغرب لتغطية أطوار الجلسة الأولى من محاكمة توفيق بوعشرين أمام غرف الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم غد الخميس.

شوف تيفي

تستعد مجموعة من وسائل الإعلام الدولية للحضور إلى المغرب لتغطية أطوار الجلسة الأولى من محاكمة توفيق بوعشرين أمام غرف الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم غد الخميس.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن بعض الصحف تبحث عن مترجمين لمرافقتها خلال أطوار المحاكمة، لهدف ترجمة ما سيأتي على لسان الصحافي توفيق بوعشرين والمشتكيات المفترضات.

هذا وتحظى قضية بوعشرين باهتمام حقوقي وإعلامي كبير منذ اعتقاله من مقر الجريدة مساء الجمعة 23 فبراير المنصرم وتوجيه تهم جنائية ثقيلة إليه.