 عــاجل و بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تفتح تحقيقا حول قنينات خمر موضوعة داخل قسم مؤسسة تعليمية بآسفي ﻿
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عــاجل و بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تفتح تحقيقا حول قنينات خمر موضوعة داخل قسم مؤسسة تعليمية بآسفي

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 23:18 عــاجل و بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تفتح تحقيقا حول قنينات خمر موضوعة داخل قسم مؤسسة تعليمية بآسفي | مجتمع
عــاجل و بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تفتح تحقيقا حول قنينات خمر موضوعة داخل قسم مؤسسة تعليمية بآسفي
مباشرة بعد ساعات على نشر ''شوف تيفي'' خبر معزز بفيديو يظهر قنينات خمر داخل قسم مؤسسة تعليمية بآسفي،أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم،

شـــوف تيفي:

 

مباشرة بعد ساعات على نشر "شوف تيفي" خبر معزز بفيديو يظهر قنينات خمر داخل قسم مؤسسة تعليمية بآسفي،أكدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم، العالي و البحث العلمي بآسفي، أن التحريات التي أجرتها بتنسيق مع إدارة الثانوية التأهيلية صالح الدين الأيوبي المعنية بهذا الحادث، تبين من خلالها ولوج غرباء عن المؤسسة نهاية الأسبوع الماضي، و تحديدا يوم الأحد 6 مارس 2018 ،حيث تسللوا خلسة إلى إحدى القاعات لشرب الخمر حسب ما أكدته المحجوزات الموجودة، و التي هي عبارة عن قنينات خمر فارغة إلى جانب قنينات أخرى للمشروبات الغازية.

وحسب بلاغ للمديرية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، بادرت إدارة المؤسسة بطلب من المدير الإقليمي إلى إشعار مصالح الشرطة الإقليمية و تقديم شكاية في الموضوع وهو ماتم بالفعل ، كما أوفد المدير الإقليمي لجنة من المديرية الإقليمية إلى المؤسسة صبيحة يوم الثلاثاء لاستجماع باقي المعطيات ذات الصلة بالموضوع من أجل المساعدة على تقديم كل الإفادات الممكنة في البحث حسب نص البلاغ

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب فيديو تحقيق قسم خمر

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