الرجاء البيضاوي يفشل في أول مباراة له في كأس الاتحاد الافريقي أمام نواديبو الموريتاني على أرضية مركب محمد الخامس ﻿

فشل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في تحقيق نتيجة الفوز أمام خصمه نواذيبو الموريتاني برسم الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي مكتفيا بالتعادل هدف في كل شباك.

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فشل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، في تحقيق نتيجة الفوز أمام خصمه نواذيبو الموريتاني برسم الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي مكتفيا بالتعادل هدف في كل شباك.

وافتتح محمد خلدان حصة التسجيل في الدقيقة 70 في لقاء ظهر فيه النسور بمستوى متوسط جدا بحيث فشل في بناء هجمات سانحة لتسجيل الأهداف مع غياب التركيز في العديد من المناسبات كما أن عبدالرحيم شاكير أهدر فرصة إنهاء اللقاء في الدقيقة 42 عن طريق ضربة جزاء.

وتمكن فريق نواذيبو من تعديل الكفة في الدقيقة 78 مستفيدا من خطأ في الخطوط الدفاعية ليليها إهدار سلسلة من الفرص بواسطة اللاعب محسن ياجور.