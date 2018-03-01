 بعد اتهام صحافية وزيرا من البيجيدي باغتصابها.. العثماني يخرج عن صمته وهكذا رد حزب العدالة والتنمية ﻿
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بعد اتهام صحافية وزيرا من البيجيدي باغتصابها.. العثماني يخرج عن صمته وهكذا رد حزب العدالة والتنمية

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 22:45 بعد اتهام صحافية وزيرا من البيجيدي باغتصابها.. العثماني يخرج عن صمته وهكذا رد حزب العدالة والتنمية | بوليتيك
بعد اتهام صحافية وزيرا من البيجيدي باغتصابها.. العثماني يخرج عن صمته وهكذا رد حزب العدالة والتنمية
خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته في قضية اتهام وزير من البيجيدي في الحكومتين السابقة والحالية، باغتصابها، حيث أعلنت في بيان موقع من سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، تتوفر ''شوف

شــــوف تيفي:

 

خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته في قضية اتهام وزير من البيجيدي في الحكومتين السابقة والحالية، باغتصابها، حيث أعلنت في بيان موقع من سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه، تؤكد فيه نيتها اللجوء إلى القضاء لمواجهة أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية، دون أن تدكره بالإسم، على إثر ما نشرته من قذف في حق وزراء في الحكومة الحالية ممن كانوا أعضاء في الحكومة السابقة من أعضاء حزب العدالة والتنمية، في شأن مزاعم اغتصاب صحفية

وأوضح بلاغ حزب العدالة والتنمية، أن ما تضمنه تقرير الموقع الإخباري في هذه القضية التشهيرية، على حد وصف البيان الصحفي، يندرج في منطق الإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب، وهو ما يبرر قرار الالتجاء إلى القضاء قصد مقاضاة الموقع المفتري الناشر عن سوء نية للكذب والبهتان.

في هذا الصدد، أكد الحزب في بلاغه، أن نشر مزاعم اغتصاب صحفية، تم تداوله على نطاق واسع، دون احترام للأخلاق المهنية التي ينبغي أن يتحلى بها رجال ونساء الصحافة، مما يندرج في منطق الإساءة الممنهجة لأعضاء الحزب، فقد تقرر الالتجاء إلى القضاء قصد مقاضاة الموقع المفتري الناشر عن سوء نية للكذب والبهتان يقول نص البلاغ.

 

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب العثماني اغتصاب وزير حكومة القضاء .الإساءة

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