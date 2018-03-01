ســابقة.. المحكمة تعرض مكالمة هاتفية توثق لمحادثات ''جنسيــة'' على رفـاق ''الزفزافي''..(تفاصـيل مثيرة) ﻿

في ســابقة من نوعــها عرضت محكمة الاستئـناف بالدار البيضاء مساء يومه الثلاثاء 6 مارس 2018، مكالمة هاتفية مثيـرة وبشكل علني تتضمن عبارات جنسية أثارت ردود فعل متباينة بين الهيئة القضائية والطرف

''شوف تيفي''

في ســابقة من نوعــها عرضت محكمة الاستئـناف بالدار البيضاء مساء يومه الثلاثاء 6 مارس 2018، مكالمة هاتفية مثيـرة وبشكل علني تتضمن عبارات جنسية أثارت ردود فعل متباينة بين الهيئة القضائية والطرف المدني وهيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة .

وخلال مواصلة الاستماع إلى المعتقلين ، تمت المنادات على كل من ''الحسين الإدريسي'' و ''محمد فـــاضل'' في لحظة واحدة للمثول أمام المحاكمة ومواجهتهما بمكالمة هاتفية مدتها الزمنية 7 دقائق و20 ثانية، دارت بين المتهمين بطريقة ساخرة لكنها تحمل العديد من العبارات التي جعلت الفرقة الوطنية تترجمها وتفرغها في محاضر أحالتها على قاضي التحقيق في وقت ســابق .

وطالب القـاضي ''علي الطرشي'' بترجمـة المكالمة مرة أخرى عن طريق المترجم الذي يحضر الجلسة ، بدعـوى أنها تشير إلى ''المشاركة في مؤامرة'' كما أقحم فيها اسم ''سعيد شعو'' بارون المخدرات الدولي التي تطالب الحكومة المغربية بتسليمه لأجل محاكمته ، كما تحفظ على عرض المكالمة إلا أن أحد المعتقلين ألح على عرضها علانية ، وهو مالم تعرضه النيابة العامة وأسندت النظر للقاضي قبل أن يقرر عرضها .

وتم عـرض المكالمة الهاتفية أمام أنظار الجميع وبشكل علني، والتي تدور بين الطرفين بلهجة ريفية ، حيث يتقمص فيها أحدهم شخصية المرأة ويحاور الآخر بغصة نسوية والآخر يعلق عليه في ذات المحادثة قائلا: ''راك شهيتيني فيك...'' وبقهقهة رد عليه ''وراه عندي داكشي زوين ويعجبك...'' وطالت المحادثة التي أكد المترجم أنها تحمل عبارات نابية في الوقت الذي أثارت سخرية كبيرة من طرف عائلات المعتقلين والمحامون الذين يتوفرون على الترجمة الريفية ، لاسيما بعدما جاء على لسان المترجم أن أحدهم قال للآخر ''...دير لي وحاد القالب...'' كما تضمنت المكالمة مصطلحات أخرى يحكي فيها بعضهم أن المواصفات التي يعشقها أثناء الممارسة الجنسية ، قبل أن يتحول الحوار إلى جدية وأقحم اسم ''سعيد شعو'' الذي وعد أحدهم بالدعم المادي لحراك الحسيمة.

وبعدما وقع خلاف بين المترجم وممثل النيابة العامة حول بتر بعض الجمل من الترجمة الأصلية قبل أن يتدارك المترجم الموقف تدخلت المحامية ''خديجة الروكاني'' وطالب المحكمة بتوفير وسيلة أخرى للترجمة حتى يتيسر على المحكمة وهيئتي الطرف المدني والمعتقلين معرفة مضمون المحادثة بدون تعقيد أو مضيعة للوقت .

هــذا وقرر القاضي تأجل النظر في القضية ومواصلة الاستماع إلى نفس المعتقلين فيما يتعلق بتفريغ المكالمة الهاتفية وترجمتها وتوجيه الأسئلة إليها بهذا الخصوص إلى صبيحة يوم الجمعة 9 مارس 2018.