 ســابقة.. المحكمة تعرض مكالمة هاتفية توثق لمحادثات ''جنسيــة'' على رفـاق ''الزفزافي''..(تفاصـيل مثيرة) ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس معاهم وشرملات راسها | مجتمع

نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس

هكذا تفاعل وزير التربية الوطنية مع مصرع أستاذ بسبب السيول الجارفة بمنطقة نائية بأزيلال | حوادث و حقوق

هكذا تفاعل وزير التربية الوطنية مع مصرع أستاذ بسبب السيول الجارفة بمنطقة نائية بأزيلال

فتاة تلقي بنفسها في مياه وادي أم الربيع بخنيفرة وأنباء عن انتحارها | حوادث و حقوق

فتاة تلقي بنفسها في مياه وادي أم الربيع بخنيفرة وأنباء عن انتحارها

بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه | دولي

بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه

المهرجان الدولي لسينما التحريك في دورته 17 بمكناس يكرم مجموعة من الشخصيات النسائية البارزة | ثقافة و فنون

المهرجان الدولي لسينما التحريك في دورته 17 بمكناس يكرم مجموعة من الشخصيات النسائية البارزة

ترامب يتلقى ضربة موجعة | دولي

ترامب يتلقى ضربة موجعة

آخر مستجدات وتطورات قضية الراقي مصعب.. وهاموقف الزوجة ديالو من الاغتصاب والتحرش ..تفاصيل مثيرة | مجتمع

آخر مستجدات وتطورات قضية الراقي مصعب.. وهاموقف الزوجة ديالو من الاغتصاب والتحرش ..تفاصيل مثيرة

بالصورة.. العثماني يتقرب من الفرق و المجموعات البرلمانية | بوليتيك

بالصورة.. العثماني يتقرب من الفرق و المجموعات البرلمانية

بالصورة : هـــاذشي بزاف.. بنت الستاتي رجعات للرابور حليوة | مجتمع

بالصورة : هـــاذشي بزاف.. بنت الستاتي رجعات للرابور حليوة

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

ســابقة.. المحكمة تعرض مكالمة هاتفية توثق لمحادثات ''جنسيــة'' على رفـاق ''الزفزافي''..(تفاصـيل مثيرة)

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 22:32 ســابقة.. المحكمة تعرض مكالمة هاتفية توثق لمحادثات جنسيــة على رفـاق الزفزافي..(تفاصـيل مثيرة) | مجتمع
ســابقة.. المحكمة تعرض مكالمة هاتفية توثق لمحادثات ''جنسيــة'' على رفـاق ''الزفزافي''..(تفاصـيل مثيرة)
في ســابقة من نوعــها عرضت محكمة الاستئـناف بالدار البيضاء مساء يومه الثلاثاء 6 مارس 2018، مكالمة هاتفية مثيـرة وبشكل علني تتضمن عبارات جنسية أثارت ردود فعل متباينة بين الهيئة القضائية والطرف

''شوف تيفي''

في ســابقة من نوعــها عرضت محكمة الاستئـناف بالدار البيضاء مساء يومه الثلاثاء 6 مارس 2018، مكالمة هاتفية مثيـرة وبشكل علني تتضمن عبارات جنسية أثارت ردود فعل متباينة بين الهيئة القضائية والطرف المدني وهيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر أحداث الحسيمة .

وخلال مواصلة الاستماع إلى المعتقلين ، تمت المنادات على كل من ''الحسين الإدريسي'' و ''محمد فـــاضل'' في لحظة واحدة للمثول أمام المحاكمة ومواجهتهما بمكالمة هاتفية مدتها الزمنية 7 دقائق و20 ثانية، دارت بين المتهمين بطريقة ساخرة لكنها تحمل العديد من العبارات التي جعلت الفرقة الوطنية تترجمها وتفرغها في محاضر أحالتها على قاضي التحقيق في وقت ســابق .

وطالب القـاضي ''علي الطرشي'' بترجمـة المكالمة مرة أخرى عن طريق المترجم الذي يحضر الجلسة ، بدعـوى أنها تشير إلى ''المشاركة في مؤامرة'' كما أقحم فيها اسم ''سعيد شعو'' بارون المخدرات الدولي التي تطالب الحكومة المغربية بتسليمه لأجل محاكمته ، كما تحفظ على عرض المكالمة إلا أن أحد المعتقلين ألح على عرضها علانية ، وهو مالم تعرضه النيابة العامة وأسندت النظر للقاضي قبل أن يقرر عرضها .

وتم عـرض المكالمة الهاتفية أمام أنظار الجميع وبشكل علني، والتي تدور بين الطرفين بلهجة ريفية ، حيث يتقمص فيها أحدهم شخصية المرأة ويحاور الآخر بغصة نسوية والآخر يعلق عليه في ذات المحادثة قائلا: ''راك شهيتيني فيك...'' وبقهقهة رد عليه ''وراه عندي داكشي زوين ويعجبك...'' وطالت المحادثة التي أكد المترجم أنها تحمل عبارات نابية في الوقت الذي أثارت سخرية كبيرة من طرف عائلات المعتقلين والمحامون الذين يتوفرون على الترجمة الريفية ، لاسيما بعدما جاء على لسان المترجم أن أحدهم قال للآخر ''...دير لي وحاد القالب...'' كما تضمنت المكالمة مصطلحات أخرى يحكي فيها بعضهم أن المواصفات التي يعشقها أثناء الممارسة الجنسية ، قبل أن يتحول الحوار إلى جدية وأقحم اسم ''سعيد شعو'' الذي وعد أحدهم بالدعم المادي لحراك الحسيمة.

وبعدما وقع خلاف بين المترجم وممثل النيابة العامة حول بتر بعض الجمل من الترجمة الأصلية قبل أن يتدارك المترجم الموقف تدخلت المحامية ''خديجة الروكاني'' وطالب المحكمة بتوفير وسيلة أخرى للترجمة حتى يتيسر على المحكمة وهيئتي الطرف المدني والمعتقلين معرفة مضمون المحادثة بدون تعقيد أو مضيعة للوقت .

هــذا وقرر القاضي تأجل النظر في القضية ومواصلة الاستماع إلى نفس المعتقلين فيما يتعلق بتفريغ المكالمة الهاتفية وترجمتها وتوجيه الأسئلة إليها بهذا الخصوص إلى صبيحة يوم الجمعة 9 مارس 2018.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المحكمة الدار البيضاء المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس معاهم وشرملات راسها | مجتمع

نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس معاهم وشرملات راسها

آخر مستجدات وتطورات قضية الراقي مصعب.. وهاموقف الزوجة ديالو من الاغتصاب والتحرش ..تفاصيل مثيرة | مجتمع

آخر مستجدات وتطورات قضية الراقي مصعب.. وهاموقف الزوجة ديالو من الاغتصاب والتحرش ..تفاصيل مثيرة

بالصورة : هـــاذشي بزاف.. بنت الستاتي رجعات للرابور حليوة | مجتمع

بالصورة : هـــاذشي بزاف.. بنت الستاتي رجعات للرابور حليوة

عــاجل و بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تفتح تحقيقا حول قنينات خمر موضوعة داخل قسم مؤسسة تعليمية بآسفي | مجتمع

عــاجل و بالفيديو..المديرية الإقليمية لوزارة التعليم تفتح تحقيقا حول قنينات خمر موضوعة داخل قسم مؤسسة تعليمية بآسفي

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..سيدة مغربية نصبو عليها باسم القصر و القضية فيها اليهود المغاربة | حالة خاصة
منذ 2 دقائق

بالفيديو..سيدة مغربية نصبو عليها باسم القصر و القضية فيها اليهود المغاربة

وقفة مع ابن مدينة وجدة الذي اختار العناية بجمال المرأة (فيديو) | خارج البلاطو

وقفة مع ابن مدينة وجدة الذي اختار العناية بجمال المرأة (فيديو)

بالفيديو..شوفو المعاناة..صرخة أب مغربي عايش تحت القطرة بسلا و دارو مهددة بالانهيار | خارج البلاطو

بالفيديو..شوفو المعاناة..صرخة أب مغربي عايش تحت القطرة بسلا و دارو مهددة بالانهيار

بالفيديو..شاب من أسرة ميسورة لبس النقاب و دخل يشفر بنكة بفاس | شوف الصحافة

بالفيديو..شاب من أسرة ميسورة لبس النقاب و دخل يشفر بنكة بفاس

﻿

آخر المستجدات

نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس معاهم وشرملات راسها | مجتمع
منذ 54 دقيقة

نهاية مروعة ليلة حمراء بفيلا بين شبان وعاملات دعارة بمراكش: مبغاوش يعطيوها فلوس ممارسة الجنس

هكذا تفاعل وزير التربية الوطنية مع مصرع أستاذ بسبب السيول الجارفة بمنطقة نائية بأزيلال | حوادث و حقوق

هكذا تفاعل وزير التربية الوطنية مع مصرع أستاذ بسبب السيول الجارفة بمنطقة نائية بأزيلال

فتاة تلقي بنفسها في مياه وادي أم الربيع بخنيفرة وأنباء عن انتحارها | حوادث و حقوق

فتاة تلقي بنفسها في مياه وادي أم الربيع بخنيفرة وأنباء عن انتحارها

بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه | دولي

بعد اتهامه باغتصاب سيدتين..طارق رمضان يغير هيئة دفاعه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.