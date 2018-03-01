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بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 22:13 صادم وبالفيديو ..سيدة دخلات في حالة هيستيرية وهي كتصرخ أنا الرب وبغات تلاح من الطائرة | دولي
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اعتقلت قوات الأمن في رحلة تابعة لخطوط ''سكاي ويست''، راكبة حاولت فتح باب الطائرة وهي في الجو، أثناء رحلتها بين مدينتي سان فرانسيسكو وبويزي الأمريكيتين.

''شوف تيفي''

 

اعتقلت قوات الأمن في رحلة تابعة لخطوط ''سكاي ويست''، راكبة حاولت فتح باب الطائرة وهي في الجو، أثناء رحلتها بين مدينتي سان فرانسيسكو وبويزي الأمريكيتين.

وحسب ما كشف عنه موقع ''روسيا اليوم'' يومه الثلاثاء، فقد حاولت الراكبة فتح الباب، ما تسبب في إثارة رعب الركاب الآخرين، وبررت المرأة فعلتها بأنها هي ''الرب''، وانقض عليها رجال الأمن، وكبلوا يديها وقدميها، بينما ظلت تردد بهستيريا ''أنا الرب''.

وأضاف المصدر ذاته أن الطائرة هبطت بسلام في مطار بويزي، ولم يصب أي من ركابها الـ''73'' بأي ضرر، واصطحبوا المرأة لإجراء فحص طبي لها للتأكد من سلامتها العقلية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلامة العقلية الرحلة الركاب

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