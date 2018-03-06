عاجل وبالصورة.. وفاة فنان مغربي مشهور ﻿

توفي قبل قليل من يومه الثلاثاء عازف الكمان والملحن الكبير الأستاذ الجيلالي بلمهدي، عن سن يناهز 84 سنة، تاركا وراءه أعمالا فنية تظل راسخة في الأذهان، من قبيل مقطوعة ''فرحة ورزازات''، ومقطوعتي ''مونية''

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توفي قبل قليل من يومه الثلاثاء عازف الكمان والملحن الكبير الأستاذ الجيلالي بلمهدي، عن سن يناهز 84 سنة، تاركا وراءه أعمالا فنية تظل راسخة في الأذهان، من قبيل مقطوعة "فرحة ورزازات"، ومقطوعتي "مونية" و"نعيمة"، و"رقصة بلادي" وهي من الألحان التي اشتغل عليها الراحل بلمهدي، والتي تركت أثرا حسنا على مستوى أذن المستمع المغربي الذي صفق لها كثيرا كلما عزفت.

ويعتبر بلمهدي أحد شيوخ آلة الكمان، وهو عازف محترف ومؤلف وعضو سابق بالجوق الوطني، حيث امتدت مسيرته الفنية على مدى 60 سنة، ولم يبخل الفنان بلمهدي في تلقين مهاراته الفنية التي اكتسبها من رواد الموسيقى المغربية والعربية للجيل الجديد، كما خص العديد من المواهب الشابة بأغاني جديدة.

رحم الله الحاجالجيلالي بلمهدي وأسكنه فسيح جنانه وألهم ذويه الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون.



