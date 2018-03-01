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المحامي السهلي : ''إحدى المشتكيات سبق أن طلبت من بوعشرين نشر خبر عن علاقتها بوزير''

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 21:12 المحامي السهلي : إحدى المشتكيات سبق أن طلبت من بوعشرين نشر خبر عن علاقتها بوزير | مجتمع
المحامي السهلي : ''إحدى المشتكيات سبق أن طلبت من بوعشرين نشر خبر عن علاقتها بوزير''
كشف سعد السهلي، أحد محاميي توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم'' المتابع بتهم جنائية ثقيلة في تدوينة له، ''أن إحدى الصحافيات المشتكيات ضد بوعشرين حاولت مرارا وتكرارا معه لكي ينشر خبر علاقتها

"شوف تيفي"

كشف سعد السهلي، أحد محاميي توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة "أخبار اليوم" المتابع بتهم جنائية ثقيلة في تدوينة له، "أن إحدى الصحافيات المشتكيات ضد بوعشرين حاولت مرارا وتكرارا معه لكي ينشر خبر علاقتها بوزير في جريدته، إلا أن بوعشرين رفض ذلك رفضا باتا، وهو الأمر الذي لم تتقبله المشتكية التي يظهر أنها تحس بنشوة كبيرة في التشهير بجسدها".

وحسب ما أودرته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فالسهلي أدلى بشهادته إثر نشر بعض المواقع الإلكترونية خبرا عن حديث إحدى الصحافيات عن اغتصابها من طرف وزير.

السهلي، تضيف اليومية، وضح أكثر تدوينته في بلاغ له، مؤكدا أن ادعاء إحدى السيدات لبوعشرين معاشرتها لمجموعة من المسؤولين الكبار من بينهم أحد الوزراء، وطلبها بنشر الادعاء "لا يعني أنه يؤكد واقعة الاغتصاب"، مضيفا أن "عدم نشر بوعشرين تلك الافتراءات دليل على مهنيته وحسه بالمسؤولية في النشر".

من جهة أخرى، صدرت أول ردود الفعل السياسية على استهداف الصحافة وحرية التعبير في الآونة الأخيرة من المكتب الوطني لجمعية "لا هوادة للدفاع عن الثوابت" التي عقدت اجتماعا عاديا برئاسة عبد الواحد الفاسي المنسق الوطني للجمعية، حيث استحضرت في بيان لها مجموعة من التراجعات على مستوى حرية الرأي والتعبير، واستهداف الجسم الصحافي بمتابعات عديدة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بوعشرين سعد السهلي محامي الاغتصاب وزير

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