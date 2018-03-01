عــاجل..وزير الصناعة يتدخل بقوة و يأمر بفتح تحقيق في فضيحة غياب موظفي المكاتب بمقر مندوبية التجارة والصناعة بمراكش ﻿

أعطى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، تعليماته من أجل فتح تحقيق مستعجل بعد نشر أحد الفيديوهات المصورة على شبكات التواصل الاجتماعية من طرف أحد المواطنين بمقر

شـــوف تيفي:

أعطى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، تعليماته من أجل فتح تحقيق مستعجل بعد نشر أحد الفيديوهات المصورة على شبكات التواصل الاجتماعية من طرف أحد المواطنين بمقر مندوبية التجارة والصناعة بمراكش، والذي يُظهر غياب موظفي المكاتب الكائنة بالمستوى السفلي للإدارة، وذلك خلال ساعات العمل، فقد.

و حسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه،أن التحقيق المستعجل فتحته المصالح المختصة للوزارة، وسيُحاط الرأي العام علما بنتائج هذا التحقيق

و أكد الوزير بأنه، في حالة ثبوت أي تقصير، سيتم تطبيق العقوبات المناسبة في حق الموظفين.