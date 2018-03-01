بالفيديو.. بعد الفضيحة: رئيسة جماعة الطوالع فرحانة..وها شنو قالت ﻿

بعد أسابيع من ''الفضيحة''، عبرت إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع، قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن سعادتها الكبيرة بعد الاستقبال الذي حظيت به من طرف أعضاء وموظفي الجماعة.

"شوف تيفي"

بعد أسابيع من "الفضيحة"، عبرت إكرام بوعبيد رئيسة جماعة الطوالع، قبل قليل من يومه الثلاثاء، عن سعادتها الكبيرة بعد الاستقبال الذي حظيت به من طرف أعضاء وموظفي الجماعة.

وكتبت بوعبيد في تدوينتها إلى جانب الفيديو: " هكذا كان استقبالي من طرف أعضاء و موظفي الجماعة (أول يوم لي بالجماعة بعد الحادثة ....) شكرا لكم جميعا".

تجدر الإشارة إلى أن القضية المتعلقة بـ "إكرام بوعبيد" تفجرت قبل أسابيع، بعدما اتهمت سلوى الملوكي زوجها رئيس جماعة لفضالات بخيانتها مع رئيسة جماعة الطوالع إكرام بوعبيد قبل أن يقرر إطلاق سراحهما بعد التنازل.