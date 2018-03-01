بالفيديو..فضيحة داخل مؤسسة تعليمية بآسفي..سكرو و خلاو القراعي ديال الشراب وسط القسم!! ﻿

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صــادم من داخل قسم تعليمي قيل إنه صور داخل ثانوية صلاح الدين الأيوبي بآسفي يظهر مخلفات عدد من السكارى تركوا وراءهم قنينات خمر.

شـــوف تيفي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صــادم من داخل قسم تعليمي قيل إنه صور داخل ثانوية صلاح الدين الأيوبي بآسفي يظهر مخلفات عدد من السكارى تركوا وراءهم قنينات خمر.

و كشفت ذات المعطيات، أن الأساتذة تفاجئوا وهم داخل القسم بقنينات الخمر موضوعة فوق الطاولات ، مُطالبين بفتح تحقيق حول ما وقع و توقيف من دخل المؤسسة و أحدث هذه الفوضى.

من جانبهم استنكر التلاميذ هذه الأفعال مطالبين من المسؤولين التربويين الوقوف على مثل هذه التجاوزات بشكل مستعجل.

في سياق متصل لم تخرج مندوبية التعليم بالجهة عن صمتها لمعرفة حقيقة ما وقع داخل المؤسسة التعليمية لية الأحد-الإثنين لحدود كتابة هذه الأسطر.