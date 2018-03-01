 الأمير مولاي رشيد يترأس حفل الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة لـ''فعالية المغرب في أبوظبي '' ﻿
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الأمير مولاي رشيد يترأس حفل الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة لـ''فعالية المغرب في أبوظبي ''

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 20:12 الأمير مولاي رشيد يترأس حفل الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة لـفعالية المغرب في أبوظبي | بوليتيك
الأمير مولاي رشيد يترأس حفل الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة لـ''فعالية المغرب في أبوظبي ''
ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بأبوظبي٬ حفل الافتتاح الرسمي لـ''فعالية المغرب في أبوظبي '' في دورتها الثالثة، التي تنظم تحت الرعاية الملكية٬ إلى غاية 19 مارس الجاري.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

ترأس الأمير مولاي رشيد، اليوم الثلاثاء بأبوظبي٬ حفل الافتتاح الرسمي لـ''فعالية المغرب في أبوظبي '' في دورتها الثالثة، التي تنظم تحت الرعاية الملكية٬ إلى غاية 19 مارس الجاري.

ولدى وصول الأمير مولاي رشيد إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض الذي يحتضن هذه التظاهرة الثقافية الكبرى، وجد الأمير في استقباله الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الذي قدم له أعضاء المجلس التنفيذي للإمارة . كما تقدم للسلام على الأمير مولاي رشيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أيت أوعلي سفير المغرب بالإمارات العربية المتحدة، والمهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف ، وعبدالله عدناني المدير العام لـ ''دار الصانع''، ورشيد حمزاوي المدير العام بالنيابة للمكتب الوطني المغربي للسياحة . إثر ذلك، قام الأمير مولاي رشيد ، بجولة عبر مختلف الأروقة التي تمت تهيئتها بمناسبة هذا الحدث الذي ينظم تحت شعار ''المغرب يفتح لكم أبوابه''، والذي يشكل مناسبة لإبراز مختلف تجليات التراث المغربي الأصيل من صناعة تقليدية ومعمار وقطع أثرية وفنية فريدة، وموسيقى وطبخ وأزياء تقليدية.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ، عرض قطع مميزة للصناعة التقليدية المغربية التي تعكس خبرة وحنكة الصانع المغربي في العديد من الحرف اليدوية والتقليدية التي تحكي قصص الإرث القديم وتتوج التراث العربي الإسلامي. كما تعرض المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمناسبة ، قطعا فنية فريدة للمرة الأولى خارج المغرب تمثل مختلف المتاحف المغربية وتجسد غنى وعراقة تراث المغرب الذي امتزجت فيه حضارات وثقافات متنوعة.

ويتضمن البرنامج أيضا ، تشكيلة متميزة من العروض الموسيقية المتنوعة وتنظيم عرض للأزياء المغربية بطقوس احتفالية تعرف ببعض جوانب وتفاصيل العرس المغربي إلى جانب إبراز فن الطبخ المغربي حيث يقدم في هذا الصدد عرض يومي يجمع بين الأصالة والحداثة والابتكار.

كما يكتشف زوار المعرض رواقا فنيا جديدا يشرف عليه مبدعون شباب يعكسون من خلال أعمالهم الحداثة والابتكار عبر أساليب جديدة مستلهمة من منابع التراث المغربي الأصيل.

وتأتي هذه التظاهر الثقافية الكبرى التي تنظم تحت إشراف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ،تعزيزا للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والتي يعود تاريخها إلى عقود طويلة شملت الميادين السياسية والاقتصادية و مجالات الإعلام والسياحة والثقافة.

وتعتبر ''فعالية المغرب في أبوظبي'' مناسبة لتعريف المجتمع الإماراتي بالتراث والثقافة المغربيين اللذين يعتبران ركيزة من ركائز تاريخ وحضارة المغرب وعنوانا لهويته المتجذرة عبر القرون.

تجدر الإشارة إلى أن الدورتين السابقتين حققتا نجاحا متميزا، ولاقت إقبالا واسعا من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين بها.

 

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