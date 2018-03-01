فريق النهضة البركانية يحقق فوزا مهما على النادي الإفريقي ﻿

تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوز مهم أمام ضيفه النادي الإفريقي برسم ذهاب الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد على أرضية الملعب البلدي

" شوف سبور "

تمكن فريق نهضة بركان لكرة القدم، قبل قليل، من تحقيق فوز مهم أمام ضيفه النادي الإفريقي برسم ذهاب الدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد على أرضية الملعب البلدي لبركان.

وافتتح محمد عزيز لاعب فريق نهضة بركان حصة التسجيل في الدقيقة 23، ليضيف اللاعب فودو لاباكو دجو الهدف الثاني في الدقيقة 30 لتنتهي الجولة الأولى بتقدم ممثل الجهة الشرقية بهدفين نظيفين.

وعرفت أطوار الجولة الثانية منافسة بدنية قوية بين اللاعبين، ليتمكن اللاعب لحسن أخميس من تسجيل الهدف الثالث بعد خلق سلسلة من الفرص السانحة للتسجيل خاصة عن طريق اللاعب أيوب الكعبي، وخلال الدقائق الأخيرة من اللقاء أعلن علي لمغفري حكم المباراة عن ركلة جزاء لصالح فريق النادي الإفريقي حولها اللاعب صابر خليفة لهدف.