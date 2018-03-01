بالفيديو.. البنك الشعبي يحقق أرباحا بقيمة 2.8 مليار درهم ﻿

حققت مجموعة البنك المركزي الشعبي خلال سنة 2017 نتيجة صافية من حصة المجموعة بلغت 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

شـــوف تيفي:

حققت مجموعة البنك المركزي الشعبي خلال سنة 2017 نتيجة صافية من حصة المجموعة بلغت 2.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأظهرت النتائج السنوية التي كشف عنها مسؤولوا المجموعة البنكية في ندوة صحفية نظمت صباح يوم الثلاثاء الماضي بالدتر البيضاء، أن هذه الأخيرة سجلت نموا في مؤشراتها المالية الرئيسية، مع تحقيقها لتحسن في حجم ربحيتها، حيث تحسنت نتيجتها الصافية الموطدة بنسبة 12.3 في المائة لترتفع إلى 3.4 ملايير درهم.

وأوضح محمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك المركزي الشعبي، أن صافي العائد البنكي الموطد، سجل ارتفاعا بـ 4.5 في المائة، وذلك بفضل نمو أنشطة فروعها المتخصصة وفروعها المنتشرة على الصعيد الدولي.

كما عززت المجموعة موقعها الريادي كأول مستقطب للادخار الوطني بـ 26.3 في المائة من حصة السوق على الودائع، على إثر عملية جمع إضافية زاد مبلغها عن 12 مليار درهم همت الخواص المحليين ومغاربة العالم.

ويدكر أن الشركات التابعة للبنك، قد عرفت نموا في عائدها الصافي البنكي بنسبة 7.3 في المائة. كما حققت أنشطة فروع المجموعة في الخارج نموا مطردا، حيث تسارع عائدها الصافي البنكي بنسبة 18 في المائة، وذلك في الوقت الذي تمكنت المجموعة أيضا خلال السنة المنصرمة، من خفض تكاليف المخاطر بنسبة 7 في المائة إلى 3.1 مليار درهم. كما رسخت المجموعة سياستها في مجال الحيطة، حيث عززت مخصصاتها الخاصة بتدبير المخاطر العامة لتصل إلى 3.5 ملايير درهم.