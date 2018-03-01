هذه تشكيلة الرجاء أمام نواذيبو الموريتاني ﻿

استدعى خوان كارلوس غاريدو مدرب الرجاء البيضاوي لكرة القدم هؤلاء اللاعبين من أجل خوض المباراة الأولى أمام نواذيبو الموريتاني ضمن منافسات كأس الكونفدارالية الإفريقية.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية: الزنيتي،بوطيب،شاكير،أولحاج،لكوحال،مابيدي،الدويك،خضروف،حدراف،بنحليب،ياجور.