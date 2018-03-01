هذه تشكيلة الرجاء أمام نواذيبو الموريتاني ﻿

استدعى خوان كارلوس غاريدو مدرب الرجاء البيضاوي لكرة القدم هؤلاء اللاعبين من أجل خوض المباراة الأولى أمام نواذيبو الموريتاني ضمن منافسات كأس الكونفدارالية الإفريقية.
استدعى خوان كارلوس غاريدو مدرب الرجاء البيضاوي لكرة القدم هؤلاء اللاعبين من أجل خوض المباراة الأولى أمام نواذيبو الموريتاني ضمن منافسات كأس الكونفدارالية الإفريقية.
وفيما يلي التشكيلة الرسمية: الزنيتي،بوطيب،شاكير،أولحاج،لكوحال،مابيدي،الدويك،خضروف،حدراف،بنحليب،ياجور.
تجدر الإشارة، إلى أن مباراة الرجاء ونواذيبو ستجرى على الساعة السابعة مساء بمركب محمد الخامس بالدرالبيضاء.