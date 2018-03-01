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عـــاجل: في محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه..القاضي يقرر استدعاء ''رجل أمن ''شاهد على واقعة السطح والرشق بالحجارة..وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 18:15 عـــاجل: في محاكمة الزفزافي ورفاقه..القاضي يقرر استدعاء رجل أمن شاهد على واقعة السطح والرشق بالحجارة..وهذه التفاصيل | بوليتيك
عـــاجل: في محاكمة ''الزفزافي'' ورفاقه..القاضي يقرر استدعاء ''رجل أمن ''شاهد على واقعة السطح والرشق بالحجارة..وهذه التفاصيل
انطلقت أشغال محاكمة ''ناصر الزقزافي'' ورفاقه مساء يومه الثلاثاء 6 مارس 2018، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جو مشحون بعد المشادة الكلامية التي عرفتها المحكمة ليلة أمس بين الطرف المدني وهيئة دفاع

''شوف تيفي''م.ق

انطلقت أشغال محاكمة ''ناصر الزقزافي'' ورفاقه مساء يومه الثلاثاء 6 مارس 2018، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جو مشحون بعد المشادة الكلامية التي عرفتها المحكمة ليلة أمس بين الطرف المدني وهيئة دفاع المعتقلين المتهمين المتابعين على إثر الأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة .

وفي هـذا الصدد حاول القاضي ''علي الطرشي'' تجاوز الخلاف بين الطرفين وتلطيف الأجواء بالمناداة على معتقل آخر وعدم الرجوع إلى المعتقل الذي أوقع هيئة دفاعه في موقف محرج بسبب ارتباكه أمام المحكمة، وهو ما لم يوافق عليه ممثل النيابة العامة ومحامو الدولة.

وتـدخل ''حكيم الوردي'' ممثل النيابة العامة وطالب بإتمام الاستماع إلى المعتقل ''عمر بوحراس'' لأن هناك العديد من الوقائع والأحداث التي ترتبط بهذا الشخص ولا يمكن للنيابة العامة أن تفوت فرصة توجيه الأسئلة إليه بخصوصها، وهو ما استجاب له القاضي ونادى للمرة الثانية على المعتقل رفقة المترجم للمثول أمام أنظار المحكمة .

وفي هذا السياق التمس ممثل النيابة العامة استدعاء رجل أمن المسمى ''ط. ز'' ، باعتباره أحد الأشخاص الذين تعرضوا لأعمال عنف من طرف ''بوحراس'' مؤكدا أن رجل الأمن المذكور سبق له وأدى شهادته أمام قاضي التحقيق أثناء المواجهة في مرحلة الاستنطاق، مشددا أن ذات المعتقل رشقه بالحجارة ، وقرر القاضي استدعاء رجل الأمن لأجل الاستماع إليه .

وفي ذات الوقت طـالب ''محمد الحسيني كروط'' محامي الطرف المدني بعرض فيديو يوثق لأعمال عنف أمام المحكمة ، يظهر المعتقل في مواجهة دامية مع رجال الأمن وهو ما تجاوب معه القاضي في حينه ، وتم عرض الفيديو الذي تناهز مدته 13 دقيقة ، يوثق للحظات تراشق رجال الأمن وبعض المواطنين من سطح منزل ''ناصر الزفافي'' بالحجارة .

هــذا ولا زالت المحكمة في هذه اللحظات تستمع إلى المعتقل ''عمر بوحراس'' المتابع بتهم جنائية ثقيلة وتوجـه إليه الأسئلة بخصوص واقعة ''السطح'' و رشق رجال الأمن بالحجارة .

 

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