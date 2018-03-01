معطيات حول الإطار القانوني الخاص بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية..وهـذا ما قامت به وزارة الفلاحة.. ﻿

تغطي الأراضي الرعوية ما يناهز 62 مليون هكتار بما في ذلك المجال الغابوي والمجال الحيوي لشجر الأركان، ولها دور مهم في إنعاش النسيج الاقتصادي على مستوى المناطق الرعوية، حيث يشكل النشاط الرعوي المصدر

"شوف تيفي"

تغطي الأراضي الرعوية ما يناهز 62 مليون هكتار بما في ذلك المجال الغابوي والمجال الحيوي لشجر الأركان، ولها دور مهم في إنعاش النسيج الاقتصادي على مستوى المناطق الرعوية، حيث يشكل النشاط الرعوي المصدر الأساسي لعيش الساكنة المحلية، كما تساهم سنويا بحوالي 30 إلى 36 % من حاجيات القطيع الوطني، أي ما لا يقل عن 9 مليار درهم سنويا، كما تلعب دورا بيئيا هاما باعتبارها موطن عيش للعديد من الأصناف الحيوانية والنباتية منها ما هو نادر أو مهدد بالانقراض.

وفي هذه المعطيات التي توصلت بها "شوف تيفي" فإن وزارة الفلاحة وفي إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر، قامت بتشخيص دقيق للوضعية ووضعت الآليات اللازمة التي من شأنها رفع التحديات المتعلقة بهذا المجال وخلق دينامية جديدة عبر بلورة وإنجاز عدة برامج ومشاريع مندمجة تعتمد مقاربة تشاركية من أجل استصلاح وتهيئة الأراضي الرعوية وتطوير مختلف سلاسل الإنتاج المرتبطة بالمراعي وتثمين منتوجاتها.

وفي هذا الإطار تم إصدار القانون 13-113 والذي يعتبر سابقة من نوعها في مجال تدبير وتنمية الأراضي الرعوية وتنظيم تنقلات قطعان الماشية بين مختلف المناطق الرعوية، كما أنه يستجيب لتطلعات الكسابة وتنظيماتهم المهنية ويضع آليات الحكامة الجيدة لتدبير هذه المجالات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي.

وتفعيلا لمقتضيات القانون قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمعية شركائها، بإعداد أربع مشاريع مراسيم تطبيقية توجد في مراحلها النهائية قبل تقديمها للمجلس الحكومي قصد المصادقة.

وفي هذا السياق سيتم بموجب القانون إحداث لجنة وطنية للمراعي تضم ممثلي القطاعات الحكومية والإدارات المعنية وممثلي التنظيمات البيمهنية المعنية، كآلية للحكامة الجيدة والتنسيق وبلورة البرامج والمشاريع التنموية وتتبع تنفيذها على صعيد مختلف المناطق الرعوية للمملكة بشكل منسجم وفعال.

كما يسمح هذا القانون للتنظيمات المهنية الرعوية بلعب دور محوري كشريك أساسي في كل ما يرتبط بتنمية وتدبير المجالات الرعوية المهيأة وذلك من خلال وضع مجموعة من الآليات التي تعزز الشراكة البينية وتضمن استدامة التجهيزات المحدثة على صعيد المجالات الرعوية.