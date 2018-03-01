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عاجل.. عمر الشعبي مرشح بقوة لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 17:26 عاجل.. عمر الشعبي مرشح بقوة لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا | اقتصاد
عاجل.. عمر الشعبي مرشح بقوة لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا
يروج على نطاق واسع في أوساط المال والأعمال إسم عمر الشعبي إبن المليادرير المرحوم ميلود الشعبي مالك مجموعة ''يينا هولديينغ''، كمرشح قوي لخلافة مريم بنصالح شقرون على رأس الإتحاد العام لمقاولات المغرب،

 


عاجل.. عمر الشعبي مرشح بقوة لخلافة بنصالح على رأس الباطرونا

 

يروج على نطاق واسع في أوساط المال والأعمال إسم عمر الشعبي إبن المليادرير المرحوم ميلود الشعبي مالك مجموعة "يينا هولديينغ"، كمرشح قوي لخلافة مريم بنصالح شقرون على رأس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك بعدما استنفذت هذه الأخيرة ولايتين من ثماني سنوات، يرتقب أن أن تكتمل مدتها القانونية في شهر ماي المقبل.

وكشفت مصادر" شوف تيفي"، أن عمر الشعبي الذي كان مكلفا بإدارة شؤون مجموعة "يينا هولدينغ" في عهد والده المرحوم ميلود الشعبي، سيكون المرشح الأبرز لخلافة مالكة مياه سيدي علي، حيث استحضرت مصادرنا حقيقة كون الشاب عمر الشعبي يحظى بثقة رجال الأعمال ويمتلك كل المقومات والشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب الهام وإدارة مصالح المقاولات والدفاع عنها باقتدار ومسؤولية

وللتأكد من مدى صدقية هذه الأخبار، ربطت "شوف تيفي" الإتصال بعمر الشعبي لاستفساره في الأمر، لكنه رفض التعليق ، في الوقت الذي لم ينف أو يؤكد الخبر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الشعبي بنصالح

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