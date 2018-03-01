رسميا..هذه هي التفاصيل الكاملة الخاصة بالسطو على وكالة بنكية بفاس ﻿

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تمكنت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح اليوم الثلاثاء من توقيف شخص يشتبه في تورطه في محاولة السرقة بواسطة السلاح الأبيض، من داخل وكالة تجارية تابعة لمؤسسة بنكية كائنة بحي بنسودة بمدينة فاس.
"شوف تيفي"

تمكنت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس، صباح اليوم الثلاثاء من توقيف شخص يشتبه في تورطه في محاولة السرقة بواسطة السلاح الأبيض، من داخل وكالة تجارية تابعة لمؤسسة بنكية كائنة بحي بنسودة بمدينة فاس.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث، أظهرت أن المشتبه به ولج الوكالة البنكية المذكورة وهو يحمل سكينا ويخفي ملامحه بواسطة وشاح قطني، قبل أن يحاول ارتكاب عملية سرقة لكن دون أن يتمكن من تنفيذ مشروعه الاجرامي، وذلك بعد تدخل عنصر الحراسة الخاص الذي أحكم إقفال الباب الخارجي، مما دفع المشتبه به إلى تكسير الواجهة الزجاجية والفرار، مخلفا السلاح الأبيض والوشاح وآثار دم ناجمة عن تعرضه لجروح.

وأضاف المصدر ذاته أن التدخل الميداني الفوري لعناصر الشرطة، أسفر عن توقيف المشتبه به بمحيط مسرح الجريمة، وذلك مباشرة بعد محاولته ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وأشار البلاغ إلى أنه تم إخضاع المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.


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