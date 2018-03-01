هذا ما قاله الأسد بوصوفة عن مشاركة المغرب في مونديال روسيا 2018 ﻿

صرح الدولي المغربي مبارك بوصوفة نجم المنتخب الوطني المغربي بأنه ورفاقه لن يخوضوا مونديال 2018 من أجل المشاركة فقط، بل لديهم طموح كبير للوصول إلى الدور الثاني للبطولة.

شوف سبور

صرح الدولي المغربي مبارك بوصوفة نجم المنتخب الوطني المغربي بأنه ورفاقه لن يخوضوا مونديال 2018 من أجل المشاركة فقط، بل لديهم طموح كبير للوصول إلى الدور الثاني للبطولة.

وفي حوار أجراه موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم أمس الاثنين، مع بوصوفة لاعب وسط ميدان هجومي، قال : ''إن المجموعة صعبة بدون تأكيد ولكن هذه حقيقة ونعلم بأنها ستكون صعبة ولكن يجب أن نتمسك بحظوظنا لأنه في كرة القدم الكل يملك فرصة، سيكون المنتخب جاهزاً من أجل تحقيق نتيجة جيدة، سنواجه منتخبات كبيرة ونعلم بالطبع ما ينتظرنا وسنرى ما سيحدث''.

وأضاف بوصوفة لاعب الجزيرة الإماراتي : ''إذا لم يكن لدينا الطموح من أجل الوصول على الأقل إلى الدور الثاني فيجب أن نبقى في المنزل! لن نخوض كأس العالم من أجل المشاركة فقط أو لكي نقول بأننا لعبنا بشكل جيد وخضنا كأس العالم، أعتقد أن طموحنا هو الوصول إلى الدور التالي''.

تجدر الإشارة، إلى أن قرعة كأس العالم أوقعت المغرب مع كل من إيران، البرتغال، وإسبانيا