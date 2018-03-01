صــادم..الصحافية اللي دارها بوعشرين مديرة نشر موقع تابع لمجموعته في ورطة بعد هذا التسريب...معطيات خطيرة وصادمة ﻿

في إطار التسريبات المتعلقة بقضية بوعشرين التي ينشرها موقع ''آذار'' الذي يشرف عليه الزميل مصطفى الفن، كشف الأخير عن تفاصيل الاستماع لمديرة نشر موقع سلطانة الذي يُديره الصحفي المعتقل.

شــوف تيفي:

في إطار التسريبات المتعلقة بقضية بوعشرين التي ينشرها موقع ''آذار'' الذي يشرف عليه الزميل مصطفى الفن، كشف الأخير عن تفاصيل الاستماع لمديرة نشر موقع سلطانة الذي يُديره الصحفي المعتقل.

و أكد ذات المصدر، أن الصحافية التي عينها بوعشرين مديرة للنشر أياما قبل هذه الفضيحة، على موقع تابع لمجموعته، اعترفت أمام الشرطة القضائية أن الاتصال بينهما أصبح متكررا سواء عبر الهاتف أو بطريقة مباشرة.

و أشار ذات المصدر ، أن المعنية بالأمر أكدت أن بوعشرين كان يستدرجها لممارسة الجنس معه عبر رسائل بالواتساب ومختلف وسائل الاتصالات الأخرى، و كان يذكرها أنه هو من عينها و أنه بإمكانه إيقافها، مضيفا ،أنه بوعشرين كشف لها أنه يتوفر على شكايات موجهة ضدها من طرف زميلاتها بالعمل و هو ما أثار مخاوفها من فقدان عملها و بالتالي استجابت لرغباته في ممارسة الجنس عليها و هو ما تم بالفعل داخل مكتبه بمقر شركته الإعلامية بمدينة الدارالبيضاء.

و كشفت المعنية بالأمر في إطار الاستماع إليها،أن بوعشرين طلب منه المجيئ من الرباط إلى الدارالبيضاء على متن القطار إلا أنها جاءت على متن سيارتها الشخصية و بعد الصعود إلى مكتبه بادر بتقبيلها من فمها و معانقتها قبل أن يطلب منها الجلوس بجانبه على ''الكنبة'' و بعد حديث قصير شرع بوعشرين في ملامسة أعضاها التناسلية و باقي أطراق جسمها ثم طلب منها الشروع في ممارسة الجنس معه.

و بعد رفضها بدعوى أنها حائض و طلبت تأجيل ذلك، أصر على ممارسة الجنس معها بأية طريقة و أمسك برأسها و أنزله بالقوة نحو عضوه الذكري ووضعه بفمها، بل و إنه ألح عليها في مص قضيبه حتى القذف رغم أنها كانت غير راضية و قد تسبب لها ذلك في انهيار نفسي،حسب ما نشره الموقع المذكور.