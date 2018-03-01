عاجل...اعتقال المدير اللي تاهموه تلميذات بالتحرش الجنسي وسط المدرسة بتمارة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة تمارة، أوقفت قبل قليل من يومه الثلاثاء، مدير الثانوية التأهيلية الأندلس، عقب تقدم تلميذات بشكايات، يتهمن من خلالها المدير بالتحرش الجنسي

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الأمنية بمدينة تمارة، أوقفت قبل قليل من يومه الثلاثاء، مدير الثانوية التأهيلية الأندلس، عقب تقدم تلميذات بشكايات، يتهمن من خلالها المدير بالتحرش الجنسي بهن.

وأوضح المصدر ذاته أن الشرطة القضائية وبأوامر من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أوقفت مدير المؤسسة التعليمية المذكورة من أجل التحقيق معه.

وأكد ذات المصدر أن 6 تلميذات، قمن يومه الثلاثاء، بالتقدم بشكايات لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، لتقوم الشرطة القضائية بأمر من الوكيل باعتقاله واقتياده لمركز الشيخ الضاوي، حيث سيتم الاستماع له رفقة التلميذات.