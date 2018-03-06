محترفون مغاربة تألقوا في الدوري الإسباني برسم الجولة 27 ﻿

ضمت التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مجموعة من اللاعبين المغاربة بعد تقديم مستويات جيدة رفقة أنديتهم برسم الجولة 27 من المنافسة.

'' شوف سبور''

ضمت التشكيلة المثالية للجولة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مجموعة من اللاعبين المغاربة بعد تقديم مستويات جيدة رفقة أنديتهم برسم الجولة 27 من المنافسة.

واختار مؤشر ''هوسكوريد'' كلا من ياسين بونو، حارس مرمى جيرونا واللاعبين نور أمرابط ونبيل الزهر، الممارسين رفقة فريق ليغانيس، في تشكيلة أفضل اللاعبين خلال الجولة الأخيرة، مع أشهر اللاعبين العالميين ويتعلق الأمر بكل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ونال لاعب فريق جيرونا علامة ''8.0'' بعد تصدياته الغزيرة وبراعته في حراسة مرمى فريقه أمام فيارِيال، مُساعدا بذلك رفاقه على التفوق بهدفين نظيفين على الغواصات الصفراء.

ونجح المغاربة المتواجدون في الدوري الإسباني في الرفع من نسق أدائهم، ومنسوب مردودهم، في الأسابيع الأخيرة، بحيازتهم للرسمية، من قبيل فيصل فجر ويوسف النصيري.