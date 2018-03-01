متولي وحمد الله وبنشرقي في مباراة قمة مسابقة دوري أبطال آسيا ﻿

يستقبل فريق الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فريق الريان القطري برسم دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا في نسختها 37.

'' شوف سبور''

يستقبل فريق الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فريق الريان القطري برسم دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا في نسختها 37.

ويعرف اللقاء مشاركة ثلاثة لاعبين مغاربة، ويتعلق الأمر بكل من أشرف بنشرقي في مواجهة كل من محسن متولي و حمد الله على الساعة الخامسة و الربع مساء.

و تعرف المجموعة الرابعة حضور فريق كل من الهلال السعودي و العين الإماراتي و الريان القطري و استقلال الإيراني.

ويحتل فريق استقلال الإيراني صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، خلفه الريان القطري برصيد نُقطتين، ثم العين الإماراتي ثالثاً برصيد نُقطتين أيضاً، وفي الصف الأخير الهلال السعودي برصيد نقطة واحدة.