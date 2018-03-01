الجيش الملكي يفقد خدمات نجمه محمد كمال ﻿

خاض محمد كمال لاعب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، أمس الاثنين، عملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن بإحدى المصحات المتواجدة بمدينة الرباط.

'' شوف سبور''

خاض محمد كمال لاعب فريق الجيش الملكي لكرة القدم، أمس الاثنين، عملية جراحية على مستوى الكاحل الأيمن بإحدى المصحات المتواجدة بمدينة الرباط.

وذكرت مصادر عليمة، أن العملية الجراحية كللت بالنجاح، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة التي جمعت الفريق العسكري بفريق الكوكب المراكشي.

وحسب ذات المصادر، فإن اللاعب سيغيب عن المنافسة لمدة تصل إلى شهرين، إذ من المحتمل ان يعود لمشاركة زملائه خلال المباريات الأخيرة من البطولة الاحترافية.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة الاخيرة أمام الكوكب المراكشي انتهت بهزيمة غير منتظرة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط.