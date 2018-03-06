عاجل وبالصور..بعد بني ملال: ملثم مسلح بالسيوفا والسودانية هجم على وكالة بنكية بمدينة فاس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ملثما مسلحا بسيف، قام قبل قليل من يومه الثلاثاء، بالسطو على وكالة بنكية تابعة لمجموعة البنك الشعبي توجد بحي بنسودة بفاس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ملثما مسلحا بسيف، قام قبل قليل من يومه الثلاثاء، بالسطو على وكالة بنكية تابعة لمجموعة البنك الشعبي توجد بحي بنسودة بفاس.

وأوضح المصدر ذاته بأن الملثم، هاجم الوكالة البنكية، وحاول سرقة مبلغ مالي، بعد تكسيره الواجهة الزجاجية للوكالة البنكية ورمي الموظفين بمسحوق الفلفل ''السودانية''، مشيرا إلى أن هناك احتمالا إلى وجود شريك للمهاجم الرئيسي.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بعين المكان، وتمكنت من إيقاف ''الملثم''، وعاينت حجم الخسائر التي خلفتها عملية السطو على الوكالة البنكية.