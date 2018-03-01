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رجال الحموشي يضعون حدا لنشاط شبكة إجرامية خطيرة بتمارة

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 13:57 رجال الحموشي يضعون حدا لنشاط شبكة إجرامية خطيرة بتمارة | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يضعون حدا لنشاط شبكة إجرامية خطيرة بتمارة
تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لأمن الصخيرات تمارة، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 27 و42 سنة، ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في السرقة

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة لشرطة النجدة التابعة لأمن الصخيرات تمارة، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف أربعة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 27 و42 سنة، ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في السرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث فإن المشتبه بهم كانوا في حالة سكر متقدمة على متن سيارة مكتراة، قبل أن يقوم أحدهم بتعريض ضحية قاصر لسرقة هاتفه النقال تحت التهديد بالعنف، ثم دخل في عراك جسدي مع أحد مرافقيه، نتج عنه إصابة الطرفين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية التدخل الفورية لدوريات النجدة أسفرت عن توقيف المشتبه بهم بمنطقة كيش الوداية، حيث تم العثور بحوزتهم على السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، بالإضافة إلى الهاتف النقال الخاص بالضحية.

وأشار البلاغ إلى أنه جرى وضع المشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم.

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المغرب شوف تيفي السلاح الأبيض تمارة السرقة

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