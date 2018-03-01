عاجل..بعد ارتباط اسمها بقضية بوعشرين..أمال هواري تنفي تعرضها للاغتصاب من طرف وزير في البيجيدي ﻿

بعد أن أعلنت سابقا توقفها عن التفاعل بالفيسبوك، عادت ''أمل هواري'' والتي ارتبط اسمها بقضية توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، لتتفاعل قبل قليل من يومه الثلاثاء، حيث نفت أن تكون هي من تعرضت

''شوف تيفي''

بعد أن أعلنت سابقا توقفها عن التفاعل بالفيسبوك، عادت ''أمل هواري'' والتي ارتبط اسمها بقضية توفيق بوعشرين مدير جريدة أخبار اليوم، لتتفاعل قبل قليل من يومه الثلاثاء، حيث نفت أن تكون هي من تعرضت للاغتصاب على يد وزير ينتمي لحزب العدالة والتنمية.

وأوضحت هواري في تدوينتها على أن ما يقال عن كونها تعرضت لاغتصاب من طرف وزير في البيجيدي، هو عار من الصحة، ويدخل على حد تعبيرها ضمن مخطط مغرض.

وأشارت هواري التي عبرت عن غضبها الشديد بأنها ستتابع قضائيا من قام بسبها وقذفها ومس شرفها وسمعتها، موضحة بأن هناك من استغل انتماءها السابق لحزب العدالة والتنمية، وصورتها مع بنكيران، وركز عليها بعد نشرها تدوينة سابقة نفت خلالها تعرضها للاغتصاب.