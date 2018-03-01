 مناقشات ثنائية بين وفد مكون من ''ناصر بوريطة'' و ''حمدي ولد الرشيد'' والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وهاعلاش ﻿
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مناقشات ثنائية بين وفد مكون من ''ناصر بوريطة'' و ''حمدي ولد الرشيد'' والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وهاعلاش

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 13:32 مناقشات ثنائية بين وفد مكون من ناصر بوريطة و حمدي ولد الرشيد والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وهاعلاش | بوليتيك
مناقشات ثنائية بين وفد مكون من ''ناصر بوريطة'' و ''حمدي ولد الرشيد'' والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وهاعلاش
أجرى وفد مغربي، يقوده ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، بلشبونة، مناقشات ثنائية مع هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية .

''شوف تيفي''

أجرى وفد مغربي، يقوده ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، بلشبونة، مناقشات ثنائية مع هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية .

وضم الوفد المغربي كلا من عمر هلال، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، و حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب .

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قد أكدت في بلاغ لها أن مشاركة الوفد المغربي في هذا اللقاء الثنائي، الذي يأتي بدعوة من المبعوث الشخصي، تندرج في إطار التعاون الدائم للمغرب مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية .

هــذا وأشار البلاغ إلى أن الوفد المغربي ستوجهه خلال هذا اللقاء الثنائي أسس الموقف الوطني كما تم التأكيد عليها في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس، للأمة بمناسبة الذكرى ال 42 للمسيرة الخضراء يوم 6 نونبر 2017.

 

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