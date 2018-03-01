رئيس الاتحاد الكاميروني : فوزي لقجع يدخل الفرحة والسعادة للشعب الكاميروني ويظهر للعالم تلاحم القارة الإفريقية ﻿

قال ديودوني هابي، رئيس الاتحاد الكامروني لكرة القدم، إن بادرة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية بخصوص مساندة بلاده وتقديم الدعم لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا سنة 2019، سيدخل السعادة للشعب

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قال ديودوني هابي، رئيس الاتحاد الكامروني لكرة القدم، إن بادرة فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية بخصوص مساندة بلاده وتقديم الدعم لتنظيم نهائيات كأس إفريقيا سنة 2019، سيدخل السعادة للشعب الكامروني.

وأفاد رئيس الاتحاد الكامروني، أن كلام فوزي لقجع أظهر للعالم التلاحم الذي يميز دول القارة الإفريقية.

وأشاد رئيس الاتحاد الكامروني بالعلاقات التي تجمع البلدين (المغرب والكامرون).

وكان فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قال إن المغرب سيقدم الدعم لدولة الكامرون لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم سنة 2019.

وتابع لقجع، في تصريح إعلامي، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هي رهن إشارة الكامرون، من أجل تنظيم هذا الحدث القاري.