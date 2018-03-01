بعد تورطهم في فضائح وشبهات.. 20 رئيس جماعة ينتظرون قرار عزلهم قريبا ..وهـذه هي الجهات المعنية ﻿

أكدت يومية ''الصباح'' في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أسماء 20 رئيس جماعة توجد ضمن لائحة عزل جديدة يرتقب الإعلان عنها في الأسابيع القليلة المقبلة، يتوزعون على جهات بني ملال خنيفرة والرباط سلا

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أكدت يومية ''الصباح'' في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن أسماء 20 رئيس جماعة توجد ضمن لائحة عزل جديدة يرتقب الإعلان عنها في الأسابيع القليلة المقبلة، يتوزعون على جهات بني ملال خنيفرة والرباط سلا القنيطرة، والجهة الشرقية وطنجة الحسيمة تطوان، ومراكش وأسفي.

ووفــق المصدر ذاته، فإن المسؤولين الجماعيين سيفقدون مواقعهم بعدما تورطوا في فضائح وشبهات كشفت عنها لجان التفتيش المركزية والإقليمية، كما أن بعض الجماعات تعيش حالة ''بلوكاج'' مبالغ فيه وغير مبرر، لم تجد المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أي تبرير له.