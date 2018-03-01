لقجع يدعم الكاميرون لتنظيم كأس إفريقيا 2019 ﻿

عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وديودوني هابي رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صباح يومه الثلاثاء بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، لقاء إعلاميا مشتركا، عبر من خلاله

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

عقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وديودوني هابي رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، صباح يومه الثلاثاء بقصر المؤتمرات بمدينة مراكش، لقاء إعلاميا مشتركا، عبر من خلاله الجانبان عن متانة العلاقات التي تجمع بين الهيئتين الكرويتين بالبلدين.

وفي السياق ذاته، قال فوزي لقجع، إن العلاقات التي تجمع بين المغرب والكاميرون كانت دائما قوية ومبنية على الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين وتتعدى ما هو رياضي، مشيرا إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستضع كل إمكانياتها رهن إشارة الاتحاد الكاميروني ليكون جاهزا لتنظيم كأس إفريقيا للأمم لعام 2019.

من جانبه، شكر ديودوني هابي، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على دعمها ومساندتها لاحتضان الكاميرون لنهائيات كأس إفريقيا للأمم لسنة 2019، مشددا على العلاقة المتينة التي تجمع بين المغرب والكاميرون.