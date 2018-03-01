 عاجل..بعد مصرع أستاذ بأزيلال بسبب السيول: هذا ما قررته مديرية أزيلال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو يوسف العربي يسجل هدفه الثاني في مرمى الفريق الأوزبكي - تعليق يوسف سيف | دوري أبطال آسيا | بووز

بالفيديو يوسف العربي يسجل هدفه الثاني في مرمى الفريق الأوزبكي - تعليق يوسف سيف | دوري أبطال آسيا

الدولي المغربي يوسف العربي يواصل التألق اسيويا ويسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الفريق الأوزبكي | بووز

الدولي المغربي يوسف العربي يواصل التألق اسيويا ويسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الفريق الأوزبكي

الدولي المغربي يوسف العربي يواصل التألق اسيويا ويسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الفريق الأوزبكي | بووز

الدولي المغربي يوسف العربي يواصل التألق اسيويا ويسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الفريق الأوزبكي

صــادم..الصحافية اللي دارها بوعشرين مديرة نشر موقع تابع لمجموعته في ورطة بعد هذا التسريب...معطيات خطيرة وصادمة | بوليتيك

صــادم..الصحافية اللي دارها بوعشرين مديرة نشر موقع تابع لمجموعته في ورطة بعد هذا التسريب...معطيات

عاجل...اعتقال المدير اللي تاهموه تلميذات بالتحرش الجنسي وسط المدرسة بتمارة | حوادث و حقوق

عاجل...اعتقال المدير اللي تاهموه تلميذات بالتحرش الجنسي وسط المدرسة بتمارة

عاجل وبالصور..الشيخة موزة والدة أمير قطر بمدينة فاس | مجتمع

عاجل وبالصور..الشيخة موزة والدة أمير قطر بمدينة فاس

شاهد بالفيديو حقائق غريبة ومدهشة عن سيارة الرئيس دونالد ترامب | بووز

شاهد بالفيديو حقائق غريبة ومدهشة عن سيارة الرئيس دونالد ترامب

بالفيديو..أخطر كسيدة ممكن تشوفها..بسبب التساقطات الطريق تقسمات على زوج و كاميو وحل فالوسط‎ | بووز

بالفيديو..أخطر كسيدة ممكن تشوفها..بسبب التساقطات الطريق تقسمات على زوج و كاميو وحل فالوسط‎

بالفيديو العثور على سحر في مقبرة بمدينة الصخيرات‎ | بووز

بالفيديو العثور على سحر في مقبرة بمدينة الصخيرات‎

مذكرات الزعماء تغني تاريخنا

عاجل..بعد مصرع أستاذ بأزيلال بسبب السيول: هذا ما قررته مديرية أزيلال

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 12:52 عاجل..بعد مصرع أستاذ بأزيلال بسبب السيول: هذا ما قررته مديرية أزيلال | حوادث و حقوق
عاجل..بعد مصرع أستاذ بأزيلال بسبب السيول: هذا ما قررته مديرية أزيلال
كشفت مديرية أزيلال الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن هناك إمكانية لتوقف الدراسة، وذلك بعد النشرة الإنذارية للأرصاد الجوية والتي تفيد

''شوف تيفي''


كشفت مديرية أزيلال الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن هناك إمكانية لتوقف الدراسة، وذلك بعد النشرة الإنذارية للأرصاد الجوية والتي تفيد أنه يرتقب تهاطل أمطار قوية بإقليم أزيلال من الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء 6 مارس إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء 7 مارس 2018.

ودعت المديرية الإقليمية في بلاغ لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، مديري المؤسسات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحتياطية المنصوص عليها في المراسلة الوزارية 162/14 في شأن مواجهة الأخطار الناجمة عن سوء الأحوال المناخية مع إمكانية اللجوء إلى التوقف الإضطراري للدراسة عند الضرورة القصوى بتنسيق تام مع السلطة المحلية.

وطالبت المديرية جميع مديري المؤسسات بتتبع الوضع ورصد انعكاسات التحولات الجوية على السير العادي للدراسة.

تجدر الإشارة إلى أن أستاذا، لقي مصرعه أمس الاثنين، بمنطقة نائية بمدينة أزيلال، توجد بين منزل أسرته ومقر عمله، بسبب السيول الجارفة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي أزيلال المديرية الإقليمية النشرة الإنذارية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل...اعتقال المدير اللي تاهموه تلميذات بالتحرش الجنسي وسط المدرسة بتمارة | حوادث و حقوق

عاجل...اعتقال المدير اللي تاهموه تلميذات بالتحرش الجنسي وسط المدرسة بتمارة

عاجل وبالصور..بعد بني ملال: ملثم مسلح بالسيوفا والسودانية هجم على وكالة بنكية بمدينة فاس | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..بعد بني ملال: ملثم مسلح بالسيوفا والسودانية هجم على وكالة بنكية بمدينة فاس

رجال الحموشي يضعون حدا لنشاط شبكة إجرامية خطيرة بتمارة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يضعون حدا لنشاط شبكة إجرامية خطيرة بتمارة

عاجل..سيارة دهست رجل شرطة بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل..سيارة دهست رجل شرطة بالبيضاء

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

في قلب ضيعة فلاحية نواحي سطات..هذه حقيقة إصابة النعناع بفيروس خطير | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

في قلب ضيعة فلاحية نواحي سطات..هذه حقيقة إصابة النعناع بفيروس خطير

لأول مرة..بدر سلطان يكشف حقيقة زواجه من فتاة إيطالية بتصريح غير متوقع..شوفو أشنو قال | خارج البلاطو

لأول مرة..بدر سلطان يكشف حقيقة زواجه من فتاة إيطالية بتصريح غير متوقع..شوفو أشنو قال

فنانون مغاربة يساهمون بالرباط في مساعدة أطفال يتامى بطريقة فنية | خارج البلاطو

فنانون مغاربة يساهمون بالرباط في مساعدة أطفال يتامى بطريقة فنية

خطـــير و بالفيديو..أستاذة شرملها تلميذ و الأم ديالو بسباب التيليفون بوجدة وهاشنو وقع | خارج البلاطو

خطـــير و بالفيديو..أستاذة شرملها تلميذ و الأم ديالو بسباب التيليفون بوجدة وهاشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

بالفيديو يوسف العربي يسجل هدفه الثاني في مرمى الفريق الأوزبكي - تعليق يوسف سيف | دوري أبطال آسيا | بووز
منذ 33 دقيقة

بالفيديو يوسف العربي يسجل هدفه الثاني في مرمى الفريق الأوزبكي - تعليق يوسف سيف | دوري أبطال آسيا

الدولي المغربي يوسف العربي يواصل التألق اسيويا ويسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الفريق الأوزبكي | بووز

الدولي المغربي يوسف العربي يواصل التألق اسيويا ويسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الفريق الأوزبكي

الدولي المغربي يوسف العربي يواصل التألق اسيويا ويسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الفريق الأوزبكي | بووز

الدولي المغربي يوسف العربي يواصل التألق اسيويا ويسجل الهدف الأول لفريقه في مرمى الفريق الأوزبكي

صــادم..الصحافية اللي دارها بوعشرين مديرة نشر موقع تابع لمجموعته في ورطة بعد هذا التسريب...معطيات خطيرة وصادمة | بوليتيك

صــادم..الصحافية اللي دارها بوعشرين مديرة نشر موقع تابع لمجموعته في ورطة بعد هذا التسريب...معطيات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.