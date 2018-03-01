عاجل..بعد مصرع أستاذ بأزيلال بسبب السيول: هذا ما قررته مديرية أزيلال ﻿

كشفت مديرية أزيلال الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن هناك إمكانية لتوقف الدراسة، وذلك بعد النشرة الإنذارية للأرصاد الجوية والتي تفيد

''شوف تيفي''



كشفت مديرية أزيلال الإقليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن هناك إمكانية لتوقف الدراسة، وذلك بعد النشرة الإنذارية للأرصاد الجوية والتي تفيد أنه يرتقب تهاطل أمطار قوية بإقليم أزيلال من الساعة التاسعة صباحا من يوم الثلاثاء 6 مارس إلى غاية الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء 7 مارس 2018.

ودعت المديرية الإقليمية في بلاغ لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، مديري المؤسسات التعليمية باتخاذ الإجراءات الاحتياطية المنصوص عليها في المراسلة الوزارية 162/14 في شأن مواجهة الأخطار الناجمة عن سوء الأحوال المناخية مع إمكانية اللجوء إلى التوقف الإضطراري للدراسة عند الضرورة القصوى بتنسيق تام مع السلطة المحلية.

وطالبت المديرية جميع مديري المؤسسات بتتبع الوضع ورصد انعكاسات التحولات الجوية على السير العادي للدراسة.

تجدر الإشارة إلى أن أستاذا، لقي مصرعه أمس الاثنين، بمنطقة نائية بمدينة أزيلال، توجد بين منزل أسرته ومقر عمله، بسبب السيول الجارفة.