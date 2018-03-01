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هذا موعد عقد الاجتماع بين حسبان واللجنة الجامعية

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 12:29 هذا موعد عقد الاجتماع بين حسبان واللجنة الجامعية | سبور
هذا موعد عقد الاجتماع بين حسبان واللجنة الجامعية
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الاجتماع المقرر أن يعقده سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء الرياضي، رفقة اللجنة الجامعية المعينة من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تضم

''شوف سبور'' : عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الاجتماع المقرر أن يعقده سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء الرياضي، رفقة اللجنة الجامعية المعينة من طرف فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تضم عبد الحق رزق الله، وحمزة الحجوي، ومحمد جودار، تم تأجيله مرة أخرى إلى يوم السبت المقبل، من أجل الإعلان عن موعد عقد الجمع العام الاستثنائي للفريق الأخضر.

وكان حسبان قد أخلف وعده بعقد اجتماع مع اللجنة الثلاثية يوم أمس الاثنين، بسبب انشغاله بمباراة الرجاء أمام نواذيبو الموريتاني، برسم الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي ستجرى يومه الثلاثاء على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بالبيضاء.

‫شوف تيفي

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سعيد حسبان الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شوف سبور

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