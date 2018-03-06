انطلاق دوري الصداقة والاندماج الافريقي لكرة القدم ﻿

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من منافسات دوري الصداقة والاندماج الإفريقي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، بمنطقة عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان بمشاركة الشباب الأفارقة المقيمين بالمغرب في القترة

'' شوف سبور''

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من منافسات دوري الصداقة والاندماج الإفريقي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، بمنطقة عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان بمشاركة الشباب الأفارقة المقيمين بالمغرب في القترة ما بين 9 و 16 من شهر مارس الجاري.

وكشف بلاغ توصلت '' شوف سبور'' بنسخة منه، أن الهدف من تنظيم الدوري الإفريقي يكمن في الإرتقاء بالممارسة الرياضية وإشعاعها في أوساط الشباب ومساهمة من المديرية التابعة لمقاطعة الفداء لضمان التواصل بين الثقافات الإفريقية.

وحسب ذات البلاغ فإن المنافسات ستجرى بالقاعة المغطاة بوشنتوف المتواجدة بالقرب من دار الشباب ومن المنتظر أن تعرف مشاركة أزيد من 8 دول إفريقية.