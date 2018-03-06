بالصورة..فضيحة لاعب مشهور طلع مسخوط الوالدين: لاح الأم ديالو للشارع ﻿

بعد ساعات من نشر وسائل إعلام بريطانية، تفاصيل بخصوص تخلي لاعب أرسنال أينسلي مايتلاند نايلز عن والدته ما جعلها تعيش في الشارع، تعرض اللاعب لهجوم من عشاق الفريق الإنجليزي.

''شوف تيفي''

بعد ساعات من نشر وسائل إعلام بريطانية، تفاصيل بخصوص تخلي لاعب أرسنال أينسلي مايتلاند نايلز عن والدته ما جعلها تعيش في الشارع، تعرض اللاعب لهجوم من عشاق الفريق الإنجليزي.

وحسب ما كشفت عنه صحيفة ''ذي صن'' البريطانية يوم أمس الثلاثاء فقد كشفت جول والدة نايلز عن ظروفھا القاسیة وقالت إنھا اضطرت منذ أشھر للعیش في مخزن معدني لا تتعدى مساحته 25 مترا مربعا دون أن تتلقى أي مساعدة من ابنھا الذي يتقاضى مع أرسنال أكثر من أربعین ألف دولار أسبوعیا.

وأضافت الصحيفة أن والدة اللاعب، قالت إنها بدأت العیش في المخزن منذ نحو ثلاثة أشھر عقب تدھور علاقتھا مع ابنھا البالغ من العمر عشرين عاما والذي تقدر قیمته التسويقیة بأكثر من عشرين ملیون دولار، مشيرة إلى أن ابنها يعيش مع ابنتها الأخرى في شقة تصل قيمتها 950 ألف دولار.