الخليفي يرغب في التعاقد مع زين الدين زيدان ﻿

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، يرغب بالتعاقد مع المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة العملاق الباريسي حتى ولو نجح المدرب

''شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، يرغب بالتعاقد مع المدير الفني لريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة العملاق الباريسي حتى ولو نجح المدرب الحالي أوناي إيمري في تجاوز عقبة النادي الملكي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة ''ماركا'' الإسبانية، يومه الثلاثاء إن الخليفي بعدما ضم البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي الصيف الماضي، يريد التعاقد مع المدرب الفرنسي نهاية الموسم الحالي، في ظل الشائعات التي تتحدث عن رحيل المدرب الفرنسي عن ريال مدريد في يونيو المقبل.

ويذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز النادي الملكي بثلاثة أهداف لهدف، ما يعني أن نادي العاصمة الباريسية مطالب بالفوز بهدفين نظيفين على الأقل في لقاء الإياب من اجل قطع تأشيرة المشاركة في الدور الربع نهائي، أما الميرينغي فيكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدف بأي نتيجة.