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جامعة لقجع تساعد الرجاء الرياضي بمبلغ مالي

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 11:28 جامعة لقجع تساعد الرجاء الرياضي بمبلغ مالي | سبور
جامعة لقجع تساعد الرجاء الرياضي بمبلغ مالي
أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستدعم الرجاء الرياضي، بمبلغ مالي خلال رحلته إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو المحلي برسم إياب الدور الأول لكأس الاتحاد

''شوف سبور''

أكدت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ستدعم الرجاء الرياضي، بمبلغ مالي خلال رحلته إلى موريتانيا لمواجهة نواذيبو المحلي برسم إياب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي.

وكشفت نفس المصادر، أن الفريق الأخضر سيحصل على مبلغ 85 مليون سنتيم، بعدما قررت جامعة لقجع التكفل بمصاريف تنقل الأندية المغربية خلال المشاركات الإفريقية.

ويذكر أن الفريق الأخضر يعيش أزمة مالية خانقة ، ترتب عنها قيام اللاعبين بعدة إضرابات عن التداريب بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية العالقة لدى المكتب المسير . 

 

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الرجاء الرياضي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شوف سبور

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