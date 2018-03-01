مثير..هذا مصير بنت ورزازات اللي دارت فيديو إباحي مع إسباني ﻿

أحالت الشرطة القضائية بمدينة ورزازات، أمس الإثنين، بطلة الفيديو الجنسي مع أجنبي إسباني على ابتدائية المدينة، وذلك بعد أن تم إيقافها السبت الماضي بمدينة مراكش.

''شوف تيفي''

أحالت الشرطة القضائية بمدينة ورزازات، أمس الإثنين، بطلة الفيديو الجنسي مع أجنبي إسباني على ابتدائية المدينة، وذلك بعد أن تم إيقافها السبت الماضي بمدينة مراكش.

وحسب مصادر محلية فإن الفتاة صاحبة هذه الفضيحة، وفور انتشار الفيديو الجنسي بمواقع التواصل الاجتماعي، حاولت الاختباء بمدينة مراكش، إلا أن التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية، مكنت من التعرف على مكانها ليتم إيقافها.

تجدر الإشارة إلى أن فضيحة من العيار الثقيل، هزت مدينة ورزازات الأسبوع الماضي، بطلتها فتاة في عقده الثاني، ظهرت في مقطع فيديو مصور بطريقة احترافية وهي تمارس الجنس مع إسباني.