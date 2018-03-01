فيورونتينا يمدد عقد قائده الراحل لفائدة عائلته الصغيرة ﻿

كشف جوفاني مالاغو أثار رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، أن فريق فيورونتينا قرر تمديد عقد قائده دافيدي أستوري الذي توفي ليلة السبت الأحد عن سن يناهز 31 عاما، مع دفع رواتبه إلى عائلته.

'' شوف سبور''

كشف جوفاني مالاغو أثار رئيس اللجنة الأولمبية الإيطالية، أن فريق فيورونتينا قرر تمديد عقد قائده دافيدي أستوري الذي توفي ليلة السبت الأحد عن سن يناهز 31 عاما، مع دفع رواتبه إلى عائلته.

وقال مالاغو في ختام اجتماع للرابطة الإيطالية لكرة القدم إن فريق فيورنتينا جدد عقد أستوري ورفع من رواتبه لفائدة عائلته مؤكدا أن هذه البادرة إنسانية ولطيفة جدا من إدارة الفريق الإيطالي.

وقال مصدر آخر قريب من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لوكالة فرانس بريس إن مالاغو ''قال شيئا خاطئا عندما تحدث عن تمديد العقد''، وفق ما ذكرته الوكالة في قصاصة لها يومه الثلاثاء.