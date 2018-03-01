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عسكري تحرش بسيدة متزوجة في الرباط ومشا فيها

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 10:50 عسكري تحرش بسيدة متزوجة في الرباط ومشا فيها | حوادث و حقوق
عسكري تحرش بسيدة متزوجة في الرباط ومشا فيها
خفضت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط نهاية الأسبوع الماضي، حكما ابتدائيا صادرا في حق عسكري من شهرين حبسا إلى شهر واحد، بتهمة التحرش بامرأة محصنة.

''شوف تيفي''

خفضت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط نهاية الأسبوع الماضي، حكما ابتدائيا صادرا في حق عسكري من شهرين حبسا إلى شهر واحد، بتهمة التحرش بامرأة محصنة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فقد أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أسبوعين الجندي بعدما رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت، وقضت في حقه بشهرين حبسا، واستأنف دفاعه الحكم، وصرحت غرفة الاستئناف بتخفيض العقوبة نهاية الأسبوع الماضي، بعدما باءت محاولات الصلح بالفشل بين الزوجة المتحرش بها والجندي الموقوف.

وأنكر الظنين في آخر جلسة، تحرشه بالمشتكية، موضحا أنه يجهل الأسباب التي أوصلته إلى ردهات المحاكم والسجون، مضيفا أن هناك شخصا آخر هو من حرضه على رمي رسالة داخل بيت الزوجة دون أن يعلم بتفاصيلها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزوجة السجون غرفة الجنحية المتحرش

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