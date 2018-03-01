ميسي يرحل عن فريق برشلونة ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، قرر الرحيل عن فريقه نهاية الموسم الحالي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والنسخة القادمة من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

'' شوف سبور''

كشفت تقارير إعلامية، أن ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، قرر الرحيل عن فريقه نهاية الموسم الحالي من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، والنسخة القادمة من بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وحسب ذات المصادر، فإن ليونيل يحلم بالعودة إلى الأرجنتين بعد الموسم الحالي، بشرط أن يكون قد نجح في الفوز ببطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

ويرجع قرار ميسي إلى رغبة زوجته التي ترغب في العودة إلى موطنها الأصلي وإيقاف رحلة الاحتراف الأوروبية بصفوف نادي برشلونة.

ومن المنتظر أن يوقع نجم برشلونة لفريق يونج بويز الأرجنتيني، الذي كان قد كشف عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية به.