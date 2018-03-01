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رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم الكرة العربية

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 10:26 رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم الكرة العربية | سبور
رونالدو يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع نجم الكرة العربية
طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، من إدارة فريقه ، التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

''شوف سبور''

طالب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد، من إدارة فريقه ، التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ''ديلي ستار'' البريطانية، يوم أمس الاثنين عبر موقعها الإلكتروني، أن رونالدو طلب من إدارة النادي الملكي ضم 5 لاعبين في الصيف المقبل، من أجل العودة للمنافسة على حصد الألقاب في الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة ، أن نجم فريق ريال مدريد، طلب من الفريق الملكي التعاقد مع كل من الإسباني هيكتور بيليرين الظهير الأيمن لأرسنال، وأحد حارسي المرمى الإسباني ديفيد دي خيا حامي عرين مانشستر يونايتد أو البلجيكي تيبو كورتوا حارس تشيلسي.

ويذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 24 هدفاً مع هاري كين مهاجم توتنهام، كما يعد ''الفرعون المصري'' هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 32 هدفا.

 

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كريستيانو رونالدو محمد صلاح شوف سبور

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