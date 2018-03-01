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فضيحة الراقي الشهير مصعب فيها متزوجات وجلسات فيها 17 امرأة والتصوير+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 09:45 فضيحة الراقي الشهير مصعب فيها متزوجات وجلسات فيها 17 امرأة والتصوير+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
فضيحة الراقي الشهير مصعب فيها متزوجات وجلسات فيها 17 امرأة والتصوير+تفاصيل جد صادمة
كشفت صاحبة الشكاية ضد الراقي المعروف ''مصعب'' أنها توجهت له بعدما نصحها مقربون بفعالية طقوسه في طر د ''العكس'' ومساعدتها على الزواج، وأشارت إلى أن الراقي بدأ في استدراجها إلى طقوسه من أجل الوقوع في

''شوف تيفي''

كشفت صاحبة الشكاية ضد الراقي المعروف ''مصعب'' أنها توجهت له بعدما نصحها مقربون بفعالية طقوسه في طر د ''العكس'' ومساعدتها على الزواج، وأشارت إلى أن الراقي بدأ في استدراجها إلى طقوسه من أجل الوقوع في حباله ، ثم اكتشفت أنها ليست الفتاة الأولى التي يستغلها جنسيا.

وحسب يومية الصباح في عددها الصادر يومه الثلاثاء، فإن المشتكية في شكايتها، أوضحت أن أغلب الضحايا يفضلن التستر على علاقتهن الجنسية بالراقي الشرعي خصوصا أن بعضهن متزوجات وقد تم تصويرهن.

وأوضحت المشتكية تضيف اليومية أن الراقي تقصده عشرات النساء، للاستفادة من خدماته سواء في طرد الجن أو المساعدة في الحصول على الزوج، ويلجأ إلى إخضاعهن لطقوس غريبة وجلسات جماعية تشارك فيها أحيانا 17 امرأة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الزواج متزوجات الراقي

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