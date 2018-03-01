 حصري.. الجواهري لـ '' شوف سبور'' : لم نتعمد ارتكاب الخطأ المطبعي في تذاكر مباراة الرجاء ونواذيبو ﻿
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حصري.. الجواهري لـ '' شوف سبور'' : لم نتعمد ارتكاب الخطأ المطبعي في تذاكر مباراة الرجاء ونواذيبو

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 09:36 حصري.. الجواهري لـ شوف سبور : لم نتعمد ارتكاب الخطأ المطبعي في تذاكر مباراة الرجاء ونواذيبو | سبور
حصري.. الجواهري لـ '' شوف سبور'' : لم نتعمد ارتكاب الخطأ المطبعي في تذاكر مباراة الرجاء ونواذيبو
كشف محمد الجواهري مدير شركة ''كازا إفنت'' للتنشيط والتظاهرات، اليوم الثلاثاء، أن تذكرة مباراة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أمام نادي نواذيبو الموريتاني بها خطأ مطبعي يخص مستشهر منافسات الاتحاد

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف محمد الجواهري مدير شركة ''كازا إفنت'' للتنشيط والتظاهرات، اليوم الثلاثاء، أن تذكرة مباراة فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أمام نادي نواذيبو الموريتاني بها خطأ مطبعي يخص مستشهر منافسات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤكدا أنه خطأ مطبعي محض اقترف بدون قصد.

وقال الجواهري في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن فريق الرجاء لم يتوصل بأي إشعار بخصوص العقوبات الدولية المتعلقة بحذف الراعي الرسمي الجديد للاتحاد الإفريقي وتعويضه باسم وشعار الراعي القديم ، موضحا أن الشركة المكلفة بتذاكر اللقاء لم تتعمد اقتراف مثل هذا الخطأ المطبعي.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الرجاء البيضاوي يستقبل يومه الثلاثاء نادي نواذيبو الموريتاني، بالمركب الرياضي محمد الخامس ابتداء من الساعة السابعة مساء.

ومن المنتظر أن يصدر في حق الرجاء البيضاوي غرامة مالية من طرف الاتحاد الإفريقي باعتباره المسؤول الأول عن تذاكر المباراة.

 

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شوف سبور المغرب الرجاء نواذيبو

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