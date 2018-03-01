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أمطار ورياح قوية بزاف بهذه المناطق اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 6 مارس 2018 / 09:27 أمطار ورياح قوية بزاف بهذه المناطق اليوم الثلاثاء | مجتمع
أمطار ورياح قوية بزاف بهذه المناطق اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس غائما مع نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا قوية بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلسين الكبير والمتوسط وسهول الشاوية

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس غائما مع نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا قوية بكل من السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والأطلسين الكبير والمتوسط وسهول الشاوية والغرب ودكالة والريف الغربي ومنطقة طنجة والسواحل الواقعة شمال الصويرة.

كما ستكون الأجواء غائمة ومصحوبة بزخات مطرية وأمطار معتدلة محليا بباقي المناطق الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة جزئيا مع نزول أمطار أو زخات مطرية متفرقة بالمنطقة الشرقية وشمال السفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية . مع نزول ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ، وتكون كتل ضبابية خلال الصباح والليلة الموالية بالسواحل الجنوبية ، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وبشمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية محليا من الجنوب الغربي فوق المرتفعات والهضاب العليا وببعض السواحل الشمالية والوسطى، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الصحراوية، ومتقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و6 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 6 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 8 و14 درجة بالساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والسهول والسواحل الشمالية والوسطى ومنطقة سوس، وما بين 14 و18 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و11 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و16 درجة بمنطقة طنجة والهضاب العليا والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 15 و20 درجة بالسهول الجنوبية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و32 درجة فيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان ثم قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل.

 

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